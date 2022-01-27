Поставки С-400 в Турцию продолжаются – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Поставки С-400 в Турцию продолжаются, и ни о каком шаге назад в этом вопросе не может быть и речи.

Как сообщает Trend, об этом в интервью турецким СМИ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция сама решает, что и у какой страны покупать.

"Когда я стал президентом, доля местного производства в оборонной сфере составляла 20 процентов, а сегодня - 80 процентов. Это означает, что Турция развивается и укрепляется. Мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении", - сказал Эрдоган.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)