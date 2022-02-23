Греческого дипломата вызвали в МИД Турции

В МИД Турции вызвали советника посольства Греции в Анкаре и вручили ему ноту из-за ранения турецкого рыбака в результате обстрела греческой береговой охраной в Эгейском море, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в МИД, гражданин Турции был ранен поздно вечером во вторник после того, как греческие пограничники открыли огонь по двум турецким рыболовным суднам - “Баба Огул” и “Эсила Лия”.

Одна из лодок была повреждена, а рыбак с “Баба Огул” получил ранения.

В ведомстве охарактеризовали действия греческой стороны в отношении граждан Турции как “непропорциональное применение силы”.