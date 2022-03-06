Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским и украинским коллегами

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье провел телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровом и Дмитро Кулебой, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на переговорах Чавушоглу и Лавров обсуждали выход из продолжающегося кризиса, а также вопросы, которые президент Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.

Отмечается, что на переговорах Чавушоглуи Кулебы были оценены последние события в Украине.