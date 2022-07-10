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Эрдоган переговорил по телефону с премьером Израиля

Турция Материалы 10 июля 2022 22:57
Эрдоган переговорил по телефону с премьером Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям при Администрации президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Яир Лапид позвонил президенту Эрдогану по случаю праздника Курбан.

В ходе телефонного разговоры лидеры Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции поздравил Яира Лапида с вступлением в должность главы правительства.

Эрдоган пожелал, чтобы назначенные на 1 ноября выборы принесли удачу израильскому народу.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что израильское правительство до выборов откажется от расширения еврейских поселений на палестинских землях и сохранит статус-кво Мечети «Аль-Акса».

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