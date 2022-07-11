Экспорт зернобобовых и масличных из Турции за 6 месяцев достиг $5,44 млрд

За первые шесть месяца текущего года производители зернобобовых и масличных культур из Турции поставили на экспорт продукции на сумму 5,44 млрд долларов, что на 31,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Стамбульский союз экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов из них (İHBİR), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий сектор зернобобовых и масличных культур продолжает наращивать объемы экспорта своей продукции.

Объем экспорта зернобобовых и масличных культур İHBİR в июне текущего года вырос на 27,72 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года - до 298 726 млн долларов.

Общий объем экспорта зернобобовых и масличных культур из Турции в июне текущего вырос на 30,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 998,502 млн долларов, а в январе-июне - на 31,5 процента, до 5, 44 млрд долларов.

В ТОП-3 ведущих импортеров зернобобовых и масленичных культур из Турции в июне вошли Ирак, США и Сирия, а из İHBİR - США, Ирак и Алжир.

Объем экспорта зернобобовых и масличных культур İHBİR в США вырос на 6,26 процента - до 27,17 млн ​​долларов, Ирак - на 88,05 процента, до 23,37 млн ​​долларов и Алжир - на 665,36 процента, до 19,28 млн долларов.

Объем экспорта зернобобовых и масличных культур İHBİR в страны-члены ЕС в июне составил 86,98 млн долларов, а за первые шесть месяцев текущего года - 498,82 млн долларов.

В ТОП-3 ведущих импортеров зернобобовых и масленичных культур из İHBİR в январе- июне текущего года вошли США, Ирак и Израиль.

Наибольшим спросом пользовалась такая группа товаров как сахар и сахаросодержащая продукция – 59,76 млн долларов, на втором месте – пищевые продукты – 57,81 млн долларов и на третьем – кондитерские изделия – 54,62 млн долларов.