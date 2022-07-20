В Турции растут продажи жилья

Продажи жилья в Турции в июне выросли на 11,7 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 150 509 единиц.

Такие данные приводит Институт статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Данные за июнь на 22,6 процентов превысили показатели мая, когда в Турции было продано 122 768 единиц жилья.

В июне наибольшая доля продаж пришлась на Стамбул - 18,6 процентов от общих продаж в Турции.

Всего в мегаполисе в прошлом месяце было продано 27 998 единиц жилья.

Далее следует Анкара -8,8 процентов (13 303 единицы жилья) и Измир - 5,5 процентов (8 243 единиц жилья).

Меньше всего единиц жилья в прошлом месяце было продано в провинции Хаккари (40 единиц), Ардахане (44 единицы) и Байбурте (90 единиц).