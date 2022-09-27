Анкара осудила высказывания вице-спикера Бундестага в адрес президента Турции

В МИД Турции решительно осудили высказывания вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубика в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Самым решительным образом осуждаем оскорбительные заявления, озвученные вице-спикером Бундестага Вольфгангом Кубиком в адрес главы турецкого государства, озвученные в рамках предвыборной кампании на земле Нижняя Саксония. Высказывания неприемлемы, недостойны вице-спикера Бундестага и лишены политической морали и ответственности. Подобные неподобающие высказывания создают представления о политическим и нравственном уровне Кубика, а также о его морали», - сказал официальный представитель МИД Турции посол Танджю Билгич.

О резкой реакции по этому вопросу было также сообщено послу Германии в Анкаре, который 27 сентября был вызван в МИД Турции.