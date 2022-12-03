В Турции проведено тестирование взлёта беспилотного самолета Bayraktar Kızılelma

Первый беспилотный военный самолет Турции Bayraktar Kızılelma совершил взлёт, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Кадры испытаний летательного аппарата разработки компании Baykar разместил в субботу в Twitter глава правления компании Сельджук Байрактар.

«Bayraktar #KIZILELMA - осталось недолго…», - написал Байрактар, подчеркнув, что пройдет еще один критический вираж в разработке самолета.

Он напомнил, что проект разработки беспилотного самолета KIZILELMA осуществляется всецело за счет средств компании Baykar, и выразил уверенность в том, что этот аппарат совершит революцию в турецкой авиации.

Байрактар подчеркнул, что самолет KIZILELMA является важным звеном национальных инициатив Турции по развитию технологий.