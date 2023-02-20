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Вспышек инфекционных заболеваний в зоне землетрясения в Турции нет - министр

Турция Материалы 20 февраля 2023 00:02 (UTC +04:00)
Вспышек инфекционных заболеваний в зоне землетрясения в Турции нет - министр

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В зоне землетрясений в Турции не было выявлено случаев вспышек опасных инфекционных заболеваний.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, власти регулярно отслеживают данные и анализы по инфекционным заболеваниям в провинциях, расположенных в зоне стихийного бедствия.

Глава ведомства также указал на отсутствие проблем с обеспечением в затронутых землетрясением районов медикаментами.

Коджа добавил, что врачей, лекарства и гуманитарную помощь в находящиеся в зоне стихийного бедствия села доставляют автомобили Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).

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