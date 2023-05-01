Глава Минэнерго Турции не исключил позитивных новостей о запасах нефти в Ширнаке

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез не исключил скорых позитивных новостей о запасах нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Работы по бурению и оценке резервов скважин близятся к концу. Первые оценки данных положительны, но мы ждем окончательных результатов. Итоговыми данными поделится с народом президент [Реджеп Тайип Эрдоган]», - сказал министр, комментируя продолжающиеся работы в Ширнаке.

По словам министра, усилия по разведке отечественных месторождений продолжаются как на море, так и на суше.

В качестве примера Донмез привел обнаруженное в 2022 году газовое месторождение «Сакарья» в турецком секторе Черного моря. Вместе с тем, запасы нефти были обнаружены в районе Чукурова в провинции Адана.

«В прошлом году в Ширнаке было обнаружено месторождение «Эсма Чевик» с запасом нефти в 180 млн баррелей», - напомнил министр.