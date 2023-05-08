Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы реализуем проект Большого стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который будет проходить под Стамбульским проливом (Босфор) после «Мармарай» и Евразийского тоннеля», - сказал глава государства на массовом митинге, проходившем в воскресенье в Стамбуле.

Президент отметил, что Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных железнодорожных линий мегаполиса.

Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер сообщил также, что в текущем году будет завершен проект соединения линий метро «Бахчелиэвлер-Киразлы», «Йеникапы-Инджирли-Сефакёй» и «Халкалы-Стамбульский аэропорт».

«В следующем году мы завершаем железнодорожную линию «Алтунизаде-Босна бульвар», «Гебзе-Мост Явуз Султан Селим», а линия высокоскоростного поезда между аэропортом и Халкалы находится на стадии тендера», - отметил Эрдоган.