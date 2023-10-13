Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Макроном

БАКУ /Trend/ – Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Управление коммуникаций Администрации Президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, работа, проделанная для обеспечения мира, и шаги, которые необходимо предпринять в связи с обостряющимся с каждым днем ​​израильско-палестинским конфликтом.

Президент Эрдоган подчеркнул, что нарушения прав человека в отношении гражданских лиц в Газе неприемлемы, Турция прилагает усилия, чтобы помочь им и, что, в частности, страны Запада должны предпринять шаги для снижения напряженности.