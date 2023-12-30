Турция увеличила экспорт своей продукции

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года объем экспорта Турции увеличился на 5,2% по сравнению с ноябрем 2022 года и составил 22,999 миллиарда долларов, в то время как объем импорта сократился на 5,7% до 28,916 миллиарда долларов, передает Trend.

Дефицит внешней торговли в ноябре уменьшился на 32,6%, с 8,784 миллиарда долларов до 5,918 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент покрытия экспорта-импорта увеличился до 79,5% в ноябре текущего года, в сравнении с 71,3% в ноябре 2022 года.

Суммарный объем турецкого экспорта за январь-ноябрь 2023 года вырос на 0,7%, достигнув 232,810 миллиарда долларов, в то время как объем импорта увеличился на 0,5% до 332,736 миллиарда долларов. Дефицит внешней торговли за этот период увеличился на 0,1%, с 99,828 миллиарда долларов до 99,926 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспорта-импорта в январе-ноябре увеличился до 70%, по сравнению с 69,8% в ноябре 2022 года.