Турция рассчитывает создать с Ираком оперативный центр для противодействия РПК

БАКУ /Trend/ - Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара надеется на установление совместного оперативного центра с Багдадом для противодействия запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Trend.

Он отметил, что террористическая организация РПК действует в Ираке уже 40 лет, но иракские власти ранее не признавали ее статуса террористической организации и не принимали мер по ее запрету.

Однако, по словам Гюлера, в результате встречи в декабре прошлого года и визита в Багдад в марте текущего года, иракские власти впервые признали РПК как запрещенную и террористическую организацию. Он выразил надежду на проведение совместной работы и создание совместного оперативного центра для борьбы с этой угрозой.