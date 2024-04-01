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Эрдоган передал премьеру Нидерландов ожидания Турции относительно будущего генсека НАТО

Турция Материалы 1 апреля 2024 00:18 (UTC +04:00)
Эрдоган передал премьеру Нидерландов ожидания Турции относительно будущего генсека НАТО

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, который претендует на пост генерального секретаря НАТО, сообщили в Администрации Президента Турции, передает Trend.

Согласно информации, Эрдоган выразил Рютте определенные ожидания Турции относительно будущего руководства альянсом.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения Турции и Нидерландов, а также процесс выбора нового генерального секретаря НАТО.

Среди этих ожиданий президент Турции упомянул "эффективную защиту безопасности и интересов членов НАТО в борьбе с терроризмом и другими угрозами, укрепление единства альянса, определение приоритетов" и то, что новый генсек "возьмет на себя убедительные обязательства по соблюдению основных принципов НАТО".

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