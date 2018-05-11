В Белом доме указали на неэффективность ядерной сделки с Ираном

11 мая 2018 04:35 (UTC+04:00)

Сделка с Ираном не смогла остановить Тегеран от получения ядерного оружия в конечном итоге, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

По словам Шаха, цель переговоров с Ираном и КНДР похожа — предотвратить приобретение "неблагополучным режимом ядерного оружия". Однако, по его словам, сделка с Ираном была полна недостатков с самого начала.

"Она не остановила Иран от получения ядерного оружия в конечном итоге. Она не остановила Иран от поддержки терроризма во всем регионе и дестабилизирующей деятельности", — сказал представитель Белого дома.

Говоря об обмене ракетными ударами между Израилем и дислоцированными в Сирии иранскими формированиями, Шах сообщил, что "США решительно поддерживают право Израиля на самозащиту".

"И это действие показывает, что Иран не является доверительным актором. Они занимаются дестабилизацией региона… и во время СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе). И с момента объявления президентом (о выходе из сделки — ред.) эти последние провокационные действия являются еще одним примером, почему Трамп принял решение вывести США из СВПД", — подчеркнул Шах.

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