При стрельбе в школе в Сан-Франциско пострадал один человек

31 августа 2018 02:01 (UTC+04:00)

Один человек получил ранения в четверг в результате стрельбы в школе в южной части американского Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом, как передает ТАСС, сообщило в Twitter городское управление полиции.

Как отметили власти, инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет. "Один человек получил не угрожающие жизни ранения в ходе инцидента", - говорится в сообщении. Полицейские задержали трех человек и изъяли одну единицу огнестрельного оружия. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.

Как отмечается, тревога в образовательном учреждении отменена. По данным источников телеканала ABC, кто-то из учащихся, предположительно, пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.

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