Трамп заявил, что Китай еще не готов к возобновлению торговых переговоров с США

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай пока не готов к возобновлению торговых переговоров с его страной. Об этом американский лидер заявил в опубликованном интервью телеканалу Fox Busines, передает в четверг ТАСС.

Трампу был задан вопрос, настало ли для США подходящее время для возобновления такого диалога и готов ли к этому Китай. "Не думаю. Я спросил их, хотят ли они заключить сделку, но они не готовы, просто не готовы еще", - отметил президент США.

Он в очередной раз озвучил мнение, что Китай ежегодно "выкачивает 500 миллиардов долларов" из экономики США и что "этому пора положить конец". "Вы лучше меня знаете, что мы [США] восстановили Китай. Посмотрите, где теперь находится Китай, это уже игра совсем по другим правилам", - продолжал Трамп.

"Теперь они [китайцы] платят пошлины на уровне 25 процентов в размере 250 миллиардов долларов. Но это никак не отражается на состоянии нашей экономики. Инфляция по-прежнему низкая, очень низкая. Единственным результатом [введения пошлин] стали миллиарды долларов, поступающие в актив нашего министерства финансов", - посетовал президент.

Напомним, с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10 процентов на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25 процентов. КНР ответила пошлинами в размере от 5 до 10 процентов на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов. Президент США также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

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