Стрельба в Сан-Франциско: есть погибший и пострадавшие

24 марта 2019 10:11 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила местная полиция.

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в субботу вечером, приблизительно в 20:40 по местному времени.

Как сообщили сотрудники полицейского управления Сан-Франциско, трое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Других подробностей не приводится.

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