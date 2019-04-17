Япония и США пока не обозначили рамки ведущихся торговых переговоров

17 апреля 2019 04:27 (UTC+04:00)

Япония и США в ходе состоявшихся в Вашингтоне торговых переговоров пока не смогли обозначить рамки ведущихся консультаций. Об этом в среду японским журналистам заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги по итогам дискуссий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока мы не обозначили рамки этих переговоров", - приводит его слова агентство Kyodo. В то же время Мотэги подчеркнул, что в течение этого месяца намеревается провести еще одну встречу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

По словам японского министра, в ходе прошедших консультаций американская сторона выступила за расширение экспорта своей сельскохозяйственной продукции в Японию и за снижение пошлин на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ввозимую в Японию. Вашингтон настаивает на том, что эти меры помогут сокращению дефицита торгового баланса между двумя государствами. Как сообщила американская сторона, "Лайтхайзер и Мотэги согласились продолжить переговоры и в ближайшем будущем провести еще ряд встреч".

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

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