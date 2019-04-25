Наехавшего на людей в США водителя обвинили в покушении на убийство

Водитель, наехавший на людей в Калифорнии, обвиняется в покушении на убийство, сообщил журналистам шеф управления общественной безопасности города Саннивейл Джим Чой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя властей, наезд был "умышленным действием". Водитель задержан, ему предъявлены восемь обвинений в покушении на убийство — по числу пострадавших людей.

Чой отметил, что, по словам очевидцев, водитель не пытался затормозить, и следы на месте происшествия также не показывают следов торможения. Машина после наезда на людей врезалась в дерево.

Полиция распространила фотографию подозреваемого. Его зовут Исайя Джоэль Пиплс, он родился в 1984 году и проживал в Саннивейле.

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