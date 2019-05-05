США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

5 мая 2019 20:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, не исключил введения пошлин на другие товары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"10% поднимутся до 25% в пятницу ", - написал Трамп в Twitter.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются. США согласились отложить пошлины до достижения соглашения.

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