Помпео рассказал об итогах переговоров Лавровым

7 мая 2019 02:49 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это был хороший разговор. Мы затронули широкий круг вопросов", - заявил Помпео журналистам в кулуарах министерского совещания Арктического совета.

"У нас совершенно разные интересы... Было желание начать пытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они не были, и надеемся, что мы сможем этого добиться", - добавил он.

Ранее по прилету в Рованиеми Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео.

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