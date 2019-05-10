Госдеп США: Москва и Вашингтон продолжают общение по Афганистану, КНДР и контртерроризму

В Госдепе рассказали о каналах коммуникаций с Россией по ключевым вопросам, сообщает Trend со ссылкой РИА Новости

У Москвы и Вашингтона остаются открытые каналы коммуникаций по Афганистану, КНДР и контртерроризму, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"У нас есть открытые каналы коммуникаций по ряду ключевых вопросов, в том числе Афганистану, Северной Корее и контртерроризму", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. Он также отметил, что Вашингтон "приветствует позитивную роль РФ, Китая и любой другой страны в мирном урегулировании в Афганистане".

Ранее госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12-14 мая. Прибытие Помпео в Москву запланировано на 13 мая. Госсекретарь проведет в столице встречи с американскими студентами и бизнесменами, а также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. 14 мая он направится в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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