Госдеп США: Москва и Вашингтон продолжают общение по Афганистану, КНДР и контртерроризму

10 мая 2019 20:42 (UTC+04:00)

В Госдепе рассказали о каналах коммуникаций с Россией по ключевым вопросам, сообщает Trend со ссылкой РИА Новости
У Москвы и Вашингтона остаются открытые каналы коммуникаций по Афганистану, КНДР и контртерроризму, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"У нас есть открытые каналы коммуникаций по ряду ключевых вопросов, в том числе Афганистану, Северной Корее и контртерроризму", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. Он также отметил, что Вашингтон "приветствует позитивную роль РФ, Китая и любой другой страны в мирном урегулировании в Афганистане".
Ранее госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12-14 мая. Прибытие Помпео в Москву запланировано на 13 мая. Госсекретарь проведет в столице встречи с американскими студентами и бизнесменами, а также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. 14 мая он направится в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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