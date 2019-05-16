Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары

16 мая 2019 20:33 (UTC+04:00)

Хьюстонский центр управления полетом предупредил астронавтов на Международной космической станции (МКС) о том, что они, вероятно, не смогут спать этой ночью в своих каютах в американском модуле Harmony из-за повышенной температуры, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна астронавтов. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты для космонавтов.

В трансляции переговоров с борта МКС, ведущейся на сайте НАСА, оператор хьюстонского центра управления полетом сказал астронавту Энн Макклейн, что члены экипажа, вероятно, не смогут спать сегодня ночью в модуле Harmony по причине того, что температура в нем выше положенного.

При этом астронавтам пока не сообщили о причине повышенной температуры в модуле.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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