В Калифорнии задумались о специальных банках для компаний-продавцов марихуаны

23 мая 2019 19:18 (UTC+04:00)

Власти Калифорнии могут одобрить план создания специальных банков для представителей рынка марихуаны, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сенат Калифорнии на этой неделе практически единогласно одобрил законопроект о создании банков и кредитных союзов, которые будут принимать деньги от ритейлеров марихуаны. В поддержку документа проголосовали 35 сенаторов, тогда как лишь один высказался против, пишет MarketWatch.

Теперь законопроект должна будет рассмотреть калифорнийская ассамблея - нижняя палата законодательного собрания штата.

Идея создания банков заключается в том, что они будут выдавать ритейлерам специальные чеки, которые смогут использоваться для уплаты налогов и оплаты услуг поставщиков на территории штата.

Местные представители власти говорят, что наличие подобных банков также позволит упростить процедуру уплаты налогов для ритейлеров марихуаны, у которых есть лицензия.

"До тех пор, пока федеральное правительство не изменит свою политику, это большее, что мы можем сделать", - сказал автор законопроекта, сенатор Боб Хертцберг.

Калифорния легализовала употребление марихуаны с января 2018 года, однако на федеральном уровне оно по-прежнему запрещено.

В рамках законодательства банкам запрещено осуществлять денежные операции с использованием средств, полученных от незаконной деятельности. В то же время бизнес, занимающийся продажей марихуаны, не может получить банковские карты и пользоваться чеками.

По мнению Хертцберга, в результате сложившейся ситуации "миллионы долларов оказываются захоронены в бочках".

Размер налоговых поступлений от продажи марихуаны в августе оказался на $100 млн меньше, чем прогнозировалось, тогда как в мае текущего года власти Калифорнии понизили ожидаемый размер налоговой выручки от продажи марихуаны на период до конца июня 2020 года на $223 млн.

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