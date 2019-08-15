Минюст США направил властям Гибралтара запрос на арест иранского танкера Grace 1

15 августа 2019 15:06 (UTC+04:00)

Министерство юстиции США подало ходатайство об аресте иранского танкера Grace 1, задержанного властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Министерство юстиции США запросило арест иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить", - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на правительство также сообщило, что власти Гибралтара освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера.

В четверг стало известно, что за несколько часов до предполагаемого освобождения танкера США попросили власти Гибралтара его задержать. По данным Gibraltar Chronicle, в связи с новым запросом решение было отложено до 16.00 четверга.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

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