Запуск Starliner перенесли на 20 декабря

7 декабря 2019 07:37 (UTC+04:00)

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки и теперь планируется на 20 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу на своем сайте компания United Launch Alliance, которая обеспечит вывод корабля на орбиту ракетой-носителем Atlas V.

"Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который совершит испытательный полет, теперь намечен на 20 декабря", - сообщила United Launch Alliance. Перенос даты старта связан с тем, что компании пришлось на сутки - с четверга на пятницу - перенести из-за неблагоприятных погодных условий предстартовую проверку ракеты-носителя. "Это привело к тому, что дата старта сместилась на сутки, - отметила компания. - Мы продолжаем взаимодействовать с корпорацией Boeing, чтобы обеспечить старт Starliner, как только будут готовы и корабль, и ракета-носитель".

Согласно информации, размещенной на сайте NASA, старт намечен на 06:36 по времени Восточного побережья США 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель Atlas V должна поднять корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля, затем он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС
Россия 29 ноября 06:12
НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну
США 9 ноября 18:54
Зонд Voyager 2 открыл ряд аномалий на границе Солнечной системы
Другие страны 4 ноября 22:17
Один из парашютов нового космического корабля США Starliner не раскрылся на испытаниях
Другие страны 4 ноября 21:29
Космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
США 27 октября 22:10
НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией
США 22 октября 03:36
Лента новостей
Французские коммерсанты сообщили о снижении активности покупателей на 30% из-за забастовки
Европа 07:53
Cтороннику Макрона предъявили обвинения в причастности к хищению бюджетных средств
Европа 07:14
США могут внести филиалы Amazon в список продавцов контрафакта
США 07:01
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Другие страны 06:39
Глава комитета Конгресса пообещал выполнить "священный долг" по импичменту Трампа
США 06:21
Катар заявил о первых переговорах с Саудовской Аравией с 2017 года
Арабские страны 06:05
Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году
Россия 05:51
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
Россия 05:33
В Мадриде тысячи человек приняли участие в "Марше за климат"
Европа 05:17