Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX

17 декабря 2019 05:23 (UTC+04:00)

Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, поскольку сертификация переносится на 2020 год. Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", - говорится в сообщении

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.

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