American Airlines отложила возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX до августа
Американская авиакомпания American Airlines отложила возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX вплоть до 18 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, авиакомпания сообщила в пятницу на своем сайте.
Ранее она заявляла, что не будет эксплуатировать самолеты этого типа вплоть до 3 июня.
"American Airlines находится в постоянном контакте с Федеральным авиационным управлением США, Министерством транспорта США и с авиакомпанией Boeing, - указывается в заявлении. - Основываясь на последней полученной информации, авиакомпания ожидает возобновления регулярного коммерческого использования самолетов Boeing 737 MAX 18 августа 2020 года". Они будут вводиться в эксплуатацию постепенно на протяжении августа и сентября.
Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при крушении самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Федеральное авиационное управление США может сертифицировать новое программное обеспечение и учебные курсы для пилотов самолетов этого типа в феврале или в марте.