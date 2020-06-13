Меланья Трамп после выборов 2016 года добилась нового брачного контракта

Меланья Трамп настояла на составлении нового брачного договора после победы ее супруга Дональда на президентских выборах в США в 2016 году. Это утверждается в новой книге о первой леди США, написанной корреспондентом The Washington Post Мэри Джордан и поступающей в продажу 16 июня. Выдержки из текста были опубликованы в пятницу в The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Улучшение условий

По информации Джордан, Меланья не торопилась въезжать в Белый дом после инаугурации мужа в январе 2017 года не только потому, что хотела дать возможность сыну Бэррону закончить учебный год в Нью-Йорке, где проживала вся семья. Она якобы использовала сложившуюся ситуацию в том числе для того, чтобы добиться улучшения условий брачного контракта, заключенного с Дональдом Трампом.

Их свадьба состоялась в январе 2005 года, и, согласно данным Джордан, "первоначальный брачный договор не был невероятно щедрым" по отношению к супруге.

Привилегии для сына

Однако из приведенных изданием сведений следует, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки Бэррона. "Она уже позаботилась о будущем Бэррона, гарантировав наличие у него второго гражданства - в Словении, что позволит ему по достижении совершеннолетия работать в Европе на [фирму] Trump Organization. Теперь она гарантировала, что его не оставят вне семейного бизнеса", - говорится в публикации. По свидетельству Джордан, Меланья Трамп "хотела письменных доказательств того, что к Бэррону будут относиться в большей степени как к ровне трем старшим детям Трампа, когда дело будет касаться финансовых возможностей и наследства".

Trump Organization - это группа компаний, созданная в свое время бабушкой и отцом нынешнего главы администрации США. Дональд Трамп возглавил ее в 1971 году. После избрания президентом США в ноябре 2016 года он передал руководство этим бизнесом своим старшим сыновьям.

В книге также подчеркивается, что Дональд Трамп внимательно прислушивается к мнению супруги. Именно ее точка зрения будто бы стала решающим фактором при выборе Майкла Пенса в качестве напарника Трампа на выборах-2016.

Реакция Белого дома

Руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм откликнулась на статью коротким письменным заявлением, из которого следует, что содержащиеся в книге данные не соответствуют действительности.

"Еще одна книга о миссис Трамп с ложной информацией и источниками. Эта книга относится к жанру художественной литературы", - заявила Гришэм.

Тем не менее, она не пояснила, какие именно данные в книге не являются точными.

Меланья и Трамп

Меланья Трамп (в девичестве - Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении. С 16 лет она начала карьеру в модельном бизнесе, выступала на показах в Милане и Париже.

С Дональдом Трампом она познакомилась в 1999 году в Нью-Йорке. В 2006 году у них родился сын Бэррон.

В целом у 45-го президента США пятеро детей, рожденных в трех браках, и десять внуков. Помимо Бэррона, Дональда-младшего, Иванки и Эрика, у Трампа есть дочь Тиффани, которую назвали в честь знаменитой компании по производству ювелирных украшений и аксессуаров.