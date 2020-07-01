Минтранс США выявил ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing не смогла представить на рассмотрение Федерального авиационного управления (ФАУ) США документы, необходимые для качественной сертификации системы улучшения характеристик маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбои в работе которой привели к катастрофам двух самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет генеральной инспекции Министерства транспорта США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авторы отчета, насчитывающего 52 страницы, изучили действия Boeing и ФАУ с января 2012 года по март прошлого года. Инспекторы Минтранса пришли к выводу о том, что корпорация и авиарегулятор допустили многочисленные ошибки в ходе разработки и сертификации самолетов серии 737 MAX. Boeing представил ФАУ MCAS как модифицированный вариант старой системы улучшения характеристик маневренности. Поэтому авиарегулятор не предъявлял жестких требований к системе во время ее сертификации, уточняет Reuters.
ФАУ 29 июня приступила к сертификационным летным испытаниям 737 MAX с внесенными в его конструкцию изменениями. Отчет, датированный 29 июня, будет опубликован 1 июля.
В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.