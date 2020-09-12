Участница расследования слежки за штабом Трампа уволилась из Минюста США

Федеральный прокурор Нора Даннехи, которая участвовала в проверке обстоятельств слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом президента США Дональда Трампа и приписываемого РФ вмешательства в электоральные процессы в стране в 2016 году, уволилась из министерства юстиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в прокуратуре штата Коннектикут.

Причины увольнения не раскрываются. Прокуратура не комментирует произошедшее. Даннехи уведомила коллег о своем решении в лаконичном послании по электронной почте в четверг. Прокурор, по мнению сослуживцев, не симпатизирует нынешнему лидеру Белого дома.

Указанную проверку с прошлого года проводит спецпрокурор США Джон Дарем. Трамп ранее выражал уверенность в том, что в ходе данного разбирательства будет установлена причастность к преступлениям экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний сейчас является кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократов.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств слежки американскими спецслужбами за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах.