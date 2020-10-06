Три человека погибли при частичном обрушении здания в Хьюстоне

Три человека погибли в понедельник в результате частичного обрушения здания в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщила в своем Twitter городская пожарная служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасательная бригада пожарного управления Хьюстона отреагировала на обрушение здания на западе города. Подтверждена смерть трех человек, один пострадавший в стабильном состоянии доставлен в ближайшую больницу", - уточнила служба.

По сведениям телекомпании NBC, речь идет об обрушении лестницы в здании, насчитывающем 15 этажей. В здании в понедельник была запланирована строительная инспекция.