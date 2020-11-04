Суд обязал почту США проверить доставку бюллетеней в избирательные комиссии

Федеральный судья столичного округа Колумбия потребовал от национальной почтовой службы США проверить отправку почтовыми отделениями в избирательные комиссии бюллетеней избирателей, которые проголосовали по почте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным, которые были оглашены в суде, не были получены подтверждения о доставке около 300 тыс. бюллетеней в избирательные комиссии, которые будут заниматься подсчетом голосов.

Судья распорядился провести проверку до 15:00 вторника по восточному времени США (23:00 мск среды) и не позднее 16:30 доставить в соответствующие избирательные комиссии.

Наблюдатели обратили внимание, что подтверждения о доставке не были получены и из таких важных для определения результатов голосования штатов, как Пенсильвания, Флорида, всего - более десяти.

Между тем Fox News уже сообщает, что почтовая служба США не успела в срок проверить свои объекты в десятках округов по всей стране на предмет не доставленных в избирательные комиссии бюллетенейи доставить их в избирательные комиссии.

Вторник - последний день, когда бюллетени могут быть отправлены по почте, чтобы быть подсчитанными на выборах 2020 года.

Почтовая служба объяснила, что на каждом объекте находятся всего один-два инспектора, и они просто не успевают лично обыскать весь объект. Там заверили, что инспекторы будут находиться в выявленных объектах "в течение всего вечера". При этом десятки штатов отклонят бюллетени, не полученные сегодня вечером. Даже те штаты, которые принимают бюллетени после дня выборов, имеют жесткие сроки их приема.

Кроме того, позднее поступление бюллетеней может задержать подсчет голосов и определение результатов выборов, против чего выступает действующий президент Дональд Трамп. Накануне он заявил журналистам, что результаты выборов могут быть оглашены уже во вторник вечером (утром в среду мск), и подчеркнул, что нельзя затягивать с подсчетом голосов, поскольку результатов "ждет весь мир, вся страна".

"Много махинаций, много плохих вещей происходит с бюллетенями, когда вы говорите: "О, давайте посвятим (подсчетам - ИФ) дни и дни", - сказал Трамп.

Наблюдатели отмечают, что на нынешних выборах подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель. Это вызвано тем, что в этом году очень существенная доля бюллетеней поступает по почте, а подсчет таких голосов более трудоемкий и долгий.

В некоторых штатах такая система действует уже не первый год, и подсчет голосов начинается за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а их законы запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.

Во вторник 3 ноября в США проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.