Байден победил в штате Висконсин
Кандидат от демократов Джозеф Байден победил в колеблющемся штате Висконсин. Такой прогноз дает в среду телеканал CNN. Это позволяет заручиться 10 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Дональд Трамп, согласно прогнозам СМИ, уже заручился поддержкой 214 выборщиков, Джозеф Байден - 248. До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (3). В Неваде и Мичигане, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.
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