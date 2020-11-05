Отрыв Байдена от Трампа увеличивается, но победитель выборов в США все еще не ясен

Атмосфера напряженного ожидания и неопределенности сохраняется в США сутки спустя после всеобщих выборов. До сих пор продолжается подсчет голосов в ряде ключевых штатов и нет ясности в вопросе о том, кто из кандидатов - республиканец Дональд Трамп или демократ Джозеф Байден - наберет необходимые для победы 270 голосов выборщиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На интерактивной карте США на сайте информационного агентства Associated Press до сих пор не окрашены в партийные цвета - красный для республиканцев и синий для демократов - штаты Мичиган (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Невада (шесть выборщиков) и Аляска (три выборщика). В Мичигане, Джорджии и Северной Каролине подсчитаны уже более 90% бюллетеней, в Неваде - 67%, а в Пенсильвании - 84%.

В Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании Трамп, по предварительным данным, имеет небольшое преимущество в голосах, но до сих пор не подсчитаны бюллетени, присланные по почте. Как заявила в интервью телекомпании CNN госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон, таких бюллетеней "десятки тысяч" и, возможно, их подсчет будет завершен к вечеру среды. На вопрос о том, возможен ли пересчет голосов в штате, она подчеркнула, что "сначала должен быть завершен нормальный процесс обработки бюллетеней". В Джорджии, по оценке госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, не подсчитаны еще около 200 тыс. бюллетеней, а в Пенсильвании в избирательном округе Монтгомери около 2,7 тыс. бюллетеней, возможно, будут признаны недействительными.

Пока, по данным агентства Associated Press, Байден может рассчитывать на 248 голосов выборщиков, а Трамп - на 214 голосов.