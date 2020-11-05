Власти штата Невада обещают обновить данные о результатах голосования в ближайшие часы

Власти штата Невада, выборщики которой могут принести кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену победу на выборах в США, постараются опубликовать обновленную информацию о подсчете голосов в среду, а не утром в четверг. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя вице-губернатора Дженнифер Расселл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы теперь осознаем степень интереса в стране и в штате к результатам и собираемся обновить данные по мере их поступления", - заявила она. По словам Расселл, обновленную информацию можно ожидать до наступления четверга. Официальный представитель вице-губернатора Невады, однако, не указала, когда это может произойти.

Вице-губернатор штата Барбара Сегавски в опубликованном в среду сообщении уточнила, что предварительные итоги голосования планируется обновлять около 09:00 по времени восточного побережья, начиная с 5 ноября. На данный момент в Неваде обработаны бюллетени, заполненные очно в день выборов, 3 ноября, и направленные по почте до этой даты. Необработанными остаются те бюллетени, которые поступили в избиркомы 3 ноября или позднее, а также заполненные в этот день на участках при очной регистрации.