Республиканцы Пенсильвании просят Верховный суд США остановить учет части бюллетеней

Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании в пятницу обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Голосование в Пенсильвании вполне может определить, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов", - цитирует телекомпания ходатайство республиканцев. Они признают, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 (01:00 мск) 6 ноября. Республиканцы считают, что это распоряжение не было выполнено на местах.

Как поясняет телекомпания, с точки зрения партии, Верховный суд США не вправе продлевать сроки учета бюллетеней, заполненных досрочно и отправленных по почте с опозданием. С точки зрения республиканцев, такие бюллетени обрабатывать нельзя, поэтому суду следует "как можно скорее" направить такое предписание всем избиркомам на территории штата.