Байден на 27 тыс. голосов опережает Трампа в Пенсильвании

Демократ Джозеф Байден увеличил до 27 130 голосов отрыв на прошедших 3 ноября в США президентских выборах от республиканца Дональда Трампа, действующего главы государства, в ключевом штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков), победа в котором позволит ему заручиться 270 голосами выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом. Соответствующие подсчеты опубликовала в пятницу телекомпания CNN по итогам обработки 96% бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, по сведениям CNN, к вечеру пятницы Байден заручился поддержкой уже 3 334 451 избирателя в Пенсильвании (49,6%), Трамп - 3 307 321 (49,2%). Таким образом отрыв демократа составляет уже 27 130 голосов. Байден начал опережать Трампа в Пенсильвании по числу отданных в его пользу голосов лишь в пятницу утром.

Победитель выборов пока не определен в штатах Невада (6 голосов), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Пенсильвания, Аляска (3). В Аризоне (11), где отрыв Байдена составляет около 37 тыс. голосов, победителем его считают телеканал Fox News и агентство Associated Press. Другие американские СМИ не спешат прогнозировать победу демократа в этом штате. Трамп лидирует в Северной Каролине и Аляске.