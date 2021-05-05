В Калифорнии неизвестный ударил ножом двух женщин азиатского происхождения
Неизвестный мужчина ударил ножом двух женщин азиатского происхождения в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом во вторник сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на остановке общественного транспорта.
В настоящее время злоумышленник арестован. Полиция не исключает, что преступление было совершено на почве ненависти.
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