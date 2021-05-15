Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1"

Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1". В опубликованном сообщении в Twitter Цурбухен выразил надежду, что это внесет важный вклад в исследование Красной планеты.

"Поздравляю команду CNSA [Китайское национальное космическое управление] с успешной посадкой первого китайского марсохода. Вместе с мировым научным сообществом жду с нетерпением того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты", - отмечается в сообщении.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" в субботу совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Марсе. Входящий в ее состав марсоход, получивший название "Чжужун", в ближайшее время займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.