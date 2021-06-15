American Airlines Cargo открывает два грузовых маршрута между США и Израилем

Американская грузовая авиакомпания American Airlines Cargo объявила об открытии двух регулярных маршрутов между Израилем и США, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Маршрут из Нью-Йорка в Израиль будет обслуживаться ежедневно, а маршрут из Майами в Израиль – три раза в неделю. Оба маршрута будут обслуживаться самолетам Boeing 777-200, способными перевозить 15 тонн груза.

В октябре к этим маршрутам добавится еще один – из Далласа, который будет обслуживаться три раза в неделю самолетом Boeing 787-9.