SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - заявила она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

SpaceX планирует, по словам Шотвелл, развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около $10 млрд. В мае Илон Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к интернет-сети.

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) одобрила в этом году планы SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, что поможет предоставить высокоскоростной широкополосный интернет людям, у которых в настоящее время нет к нему доступа.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые ее 60 аппаратов.