В Конгресс США внесли резолюцию о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в понедельник представила резолюцию о формировании специального комитета по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий 6 января. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно предложению Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, в данный спецкомитет должны войти 13 человек. Восемь из них, включая председателя, спикер Палаты представителей намерена назначить сама. Остальные кандидатуры предполагается согласовать с лидером республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевином Маккарти.

Главной задачей комитета будет "проведение расследования и сообщение о фактах, обстоятельствах и первопричинах акта внутреннего терроризма в отношении комплекса Капитолия США, касающегося попыток помешать мирной передаче власти в стране". Члены данного органа также должны будут проанализировать работу американских ведомств в связи с произошедшим. В числе задач членов спецкомитета выявление "враждебных иностранных операций", которые якобы могли стать одной из причин вторжения в Капитолий.

Согласно проекту документа, указанный спецкомитет сможет направлять судебные повестки, чтобы получить интересующую информацию. Каких-либо временных ограничений работы указанного органа не предусматривается.