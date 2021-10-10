Blue Origin отложила суборбитальный полёт из-за плохой погоды

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin переносит пилотируемый суборбитальный полёт четырёх космических туристов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания в своём твиттере.

Старте перенесен на среду, 13 октября. Пуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (17:30 GMT+4)".

В составе экипажа 18-го полёта суборбитальной ракеты New Shepard в космос отправятся известный актёр Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА, сооснователь Planet Labs Крис Бошуайзен и предприниматель Глен де Ври.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал владелец компании - Джефф Безос.