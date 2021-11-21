Байден заявил сторонникам о своих планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как поясняет издание, усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст - к моменту голосования ему будет 81 год. Еще один аспект связан со снижением рейтинга - к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

"Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад", - заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд.