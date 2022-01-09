США на две недели ограничат выход военных с баз в Японии из-за коронавируса

США согласились обязать своих военнослужащих не покидать пределы территории баз в Японии без служебной необходимости из-за роста количества заражений коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в воскресенье японским внешнеполитическим ведомством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меры вступают в силу с 10 января и продлятся две недели. "Вооруженные силы США в Японии будут следить за тем, чтобы весь персонал носил маски внутри и снаружи военных объектов, исключение составляют личные дома. Вооруженные силы США в Японии будут поддерживать строгие процедуры проверки персонала перед отъездом (из США) и после въезда (в Японию), а также будут строго следовать требованиям 14-дневного карантина после въезда", - говорится в документе.