Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией со своими помощниками

США 23 января 2022 08:26 (UTC+04:00)
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией со своими помощниками

Президент США Джо Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он обсудил с представителями администрации "прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".

Непосредственно в резиденции присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Остальные участники встречи подключились к ней по видеосвязи.

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