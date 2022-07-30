Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании Twitter, которая ранее обратилась в суд с целью заставить Маска завершить сделку на $44 млрд по покупке одноименной соцсети. Об этом в пятницу вечером сообщил телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. При этом причина такой просьбы не уточняется.

В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести сеть микроблогов за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter.

В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки. 12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings.

Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. Судебное разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.